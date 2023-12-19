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Новости > На оккупированных территориях россияне массово похищают украинцев

На оккупированных территориях россияне массово похищают украинцев

Александр Панько
19.12.23 16:53
189
На оккупированных территориях россияне массово похищают украинцев

Главное: Россияне массово похищают жителей оккупированных территорий. В Центре национального сопротивления отметили, что все причастные к репрессиям украинцев будут установлены и наказаны.

Детали: Россияне продолжают массово похищать украинцев, проживающих на временно оккупированных территориях. Таким образом, захватчики пытаются усилить репрессивный режим в нелояльных регионах. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

«Россияне похищают людей семьями, просто по наводке коллаборантов, в подозрениях в нелояльности к оккупантам. Нередко жертвами доносов являются те, к кому коллаборанты испытывают личную неприязнь», — информируют в ЦНС.

Отмечается, что всем задержанным предъявляют обвинения в «экстремизме» или «госизмене».

Так, по имеющейся информации, на прошлой неделе было похищено более 50 человек, большинство из которых проживало в АР Крым.

«К задержанным во многих случаях не пускают родственников», — отмечают в Центре.

В сообщении напоследок подчеркнули, что все причастные к репрессиям украинцев будут установлены и наказаны.

В тему: Россия держит 11 тысяч украинских детей в «лагерях перевоспитания».

Тэги: общество, украинцы, похищение, репрессии, оккупированная территория, оккупанты, новости Украины

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