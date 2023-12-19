Президент Чехии сделал неоднозначное заявление по поводу войны в Украине

Главное: Президент Чехии прокомментировал войну в Украине. Петр Павел сделал неоднозначное заявление.

Детали: Президент Чехии Петр Павел сделал неоднозначное заявление по поводу войны в Украине. Его слова цитирует издание Seznam Správy.

Политик сказал: «Нам есть на что рассчитывать, поскольку развитие войны в Украине указывает на то, что мы, скорее всего, увидим значительный прогресс в следующем году. И судя по имеющимся пока указаниям, это произойдет не совсем в лучшем смысле этого слова, как мы себе это представляем. Возникнет новая ситуация, с которой нам придется иметь дело».

Он добавил, что выборы в России и США кардинально повлияют на ситуацию в нашей стране и мире в целом.

Глава государства считает, что в случае победы Дональда Трампа мирные переговоры состоятся вне зависимости от мнения Киева или ЕС.

Резюмируется: «Россия может найти компромисс, при котором она вернется в статус ключевого игрока. Эта ситуация невыгодна для Европы, но придется с этим смириться».

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