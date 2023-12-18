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Новости > В Украине вновь подорожали доллар и евро

В Украине вновь подорожали доллар и евро

Агата Кловская
18.12.23 16:03
167
В Украине вновь подорожали доллар и евро

Главное: Доллар и евро в Украине дорожают. Официальный курс повысил НБУ.

Детали: НБУ повысил официальный курс доллара и евро. Финансовый регулятор поясняет, что такой рост связан с сезонным ростом спроса.

Так, на вторник, 19 декабря, курс доллара установлен в 37,1924 гривен (плюс 0,1713 гривен).

В то же время, цена евро составляет уже 40,5918 (плюс 0,0796 гривен).

Стоит добавить, что курс валют определяется котировками на международном рынке пары евро/доллар и не зависит от НБУ.

В тему: В НБУ рассказали, будет ли у нашей страны поддержка Запада в следующем году.

Тэги: Национальный банк Украины, валюта, экономика, валютный рынок, курс валют, финансы, новости Украины

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