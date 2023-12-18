Метро в Киеве будут ремонтировать еще на одном участке

Главное: Метро на Киеве ждет ремонт. В связи с физическим износом.

Детали: В Киеве будут ремонтировать метро еще на одном участке. Об этом поведал заместитель начальника КП «Киевский метрополитен» Дмитрий Пинчук, которого цитирует издание Telegraf.

Чиновник сказал: «В связи с физическим износом и необходимостью улучшения эксплуатационных характеристик требует проведения планового капитального ремонта участок тоннелей по I-му главному пути «Почайна» и «Тараса Шевченко».

Он поведал: «Предприятие проводит закупку проектных работ. За участком ведется постоянное периодическое наблюдение. Безопасность движения поездов и безопасная перевозка пассажиров обеспечены».

Было сказано, что эксперты проводят осмотр и наблюдение за техническим состоянием объектов метрополитена согласно действующей нормативной документации.

Ожидается, что участок между станциями «Тараса Шевченко» и «Почайна» закроют на ремонт следующим летом.

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