Дочь, находящегося в розыске Ярослава Дубневича, прикупила домик за 600 тыс. евро

Главное: Дочь разыскиваемого Ярослава Дубневича Роксолана Пиртко и ее супруг купили дорого двухэтажный дом в Братиславе.

Детали: Дочь разыскиваемого украинским правосудием Ярослава Дубневича 32-летняя Роксолана Пиртко и ее 33-летний супруг Михаил Пиртко приобрели за 600 тыс. евро двухэтажный дом в Братиславе. Об этом пишет Антикоррупционная правда.

Речь идет о небольшом двухэтажном доме площадью 133 кв. м с отдельным гаражом на участке в четыре сотки, расположенный в престижном районе Братиславы, неподалеку от исторического центра города.

С помощью местной риэлторской компании ViNi real, занимавшейся продажей дома, установлено, что супруги Пиртки заплатили за него 600 тыс. евро.

Роксолана Пиртко владеет в Словакии не только недвижимостью, но и бизнесом. Она является основательницей компании V. development & consulting, а вместе с супругом являются акционерами V. Investment SE. У предприятий есть широкий спектр деятельности.