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Новости > На украинских АЗС резко снижаются цены на автогаз

На украинских АЗС резко снижаются цены на автогаз

Александр Панько
14.12.23 16:18
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На украинских АЗС резко снижаются цены на автогаз

Главное: В Украине дешевеет автогаз. Резкое падение цен вызвано как мощным импортным объемом, так и существенным падением потребления.

Детали: Средняя розничная цена на автогаз с 13 по 14 декабря снизилась на 1,01 грн — до 33,17 гривны за литр. Об этом сообщает enkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка Консалтинговой группы А-95.

На автозаправочных станциях WOG и ОККО автогаз подешевел на 1,05 грн и на 1,13 грн — в среднем до 33,61 грн/л и 33,49 грн/л соответственно.

Mango, KLO, Marshal, ZOG, Luxwen, RLS, Катрал и Авантаж 7 сбросили цену на автогаз на одну гривну.

Сети как Shell, Авиас, U.GO, Rodnik, Рур Групп, UPG, Укрнафта и другие снизили цены на 0,25-2,4 грн.

Также сообщается, что на аукционе Украинской энергетической биржи 12 декабря стоимость сжиженного газа снизилась до 35 тыс.-36 тыс. грн/т, что на 6 200 грн/т меньше результата торгов 8 декабря и на 25 тыс. грн/т меньше средней цены в ноябре.

К резкому падению цен привели мощные импортные объемы автогаза, а также существенное падение потребления.

В тему: В сетях АЗС продолжает дешеветь бензин и дизтопливо.

Тэги: автомобиль, АЗС, автогаз, новости Украины

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