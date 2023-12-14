В Крыму раздался мощный взрыв

Главное: В оккупированном Крыму прогремел достаточно мощный взрыв. После взрыва россияне подняли в воздух вертолет для облета местности.

Детали: В поселке Красногвардейское во временно оккупированном Крыму 14 декабря прогремел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал Крымский ветер.

По словам местных жителей, взрыв был достаточно мощным. После взрыва российские оккупанты подняли в воздух вертолет для облета местности.

Ранее украинские беспилотники нанесли ряд ударов по российским военным объектам на востоке временно оккупированного Крыма.

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