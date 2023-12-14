В Украине отменят большую часть санитарных норм: что это значит

Главное: В Украине собираются отменить более 74% от всех государственных санитарных правил и норм. Произойдет это в рамках реформы дерегуляции.

Детали: Более 70% от всех государственных санитарных правил и норм хотят отменить в Украине. Сделать это собираются в рамках реформы дерегуляции.

Об этом информирует министерство экономики.

Сообщается, что ведомство провело публичные консультации с бизнесом на тему пересмотра санитарных правил и норм.

Отмечается, что во время встречи было предложено отменить 74% от всех государственных санитарных правил и норм.

Заместитель министра экономики Алексей Соболев сказал: «Когда мы пересматривали регулирование в сфере здравоохранения, оказалось, что большая часть регулирования связана с государственными санитарными правилами и нормами. И иногда санпины устаревшие, а рынок и технологии значительно продвинулись».

Он добавил: «Таким образом предприниматели ведут бизнес не оптимальным путем. Поэтому мы должны пересмотреть эту часть регулирования».

В то же время, руководитель сектора регулирования Офиса эффективного регулирования Анна Башняк поведала: «Во время инвентаризации и пересмотра мы обнаружили 298 действующих инструментов государственного регулирования, которые содержатся в государственных санитарных нормах и правилах. Это крайне высокий показатель».

Говорится: «По результатам пересмотра, предложено отменить 222 инструмента государственного регулирования, а это 74% от общего количества. В частности, по таким причинам, как неактуальность и устарелость регулирования, дублирование с другими инструментами государственного регулирования. Остальные инструменты рекомендовано оптимизировать и привести в соответствие с действующим законодательством».

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