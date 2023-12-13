Орбан поведал о разговоре с Зеленским и пожелал встретиться с Путиным

Главное: Виктор Орбан поведал, о чем говорил с Владимиром Зеленским. Также венгерский лидер хочет встретиться с Владимиром Путиным.

Детали: Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан продолжает комментировать вопрос Украины. Его слова цитирует издание Mandiner.

Так, политик поведал, о чем говорил с главой украинского государства Владимиром Зеленским во время инаугурации президента Аргентины Хавьера Милея.

Он вспомнил: «Мы вместе сидели на балконе, если это можно назвать встречей. В это время вступал в должность новоизбранный аргентинский президент, переговорной ситуацией я бы это не назвал. Владимиру Зеленскому было что сказать и, воспользовавшись ситуацией, мы обменялись парой слов».

При этом, на уточняющий вопрос, собирался ли он что-то сказать Владимиру Зеленскому, Виктор Орбан отметил: «Когда человека спрашивают, и он хорошо воспитан, он отвечает. Я ответил».

В то же время венгерский лидер сообщил, что готов вновь встретиться с президентом России Владимиром Путиным, если это будет отвечать интересам его народа и поможет прекратить войну в Украине.

Виктор Орбан подчеркнул, что продолжит диалог с российским лидером, не обращая на позицию чиновников ЕС.

Так, по его словам, Запад не хочет встречаться с Владимиром Путиным из-за якобы своего высокомерия.

Политик считает, что его встречи с российским президентом должны проходить на регулярной основе, если нет каких-либо значимых препятствий, подчеркнув, что переговоры являются единственным способом прекращения огня в Украине.

Кроме этого Виктор Орбан заявил: «Давайте не будем обманывать себя, что украинцы смогут выиграть эту войну при нашей поддержке».

Венгерский премьер считает, что страны ЕС ошиблись, оказывая военную поддержку нашей стране, и они до сих пор не хотят этого признавать.

По его словам, в ЕС рассчитывали на победу Украины, но она не состоялась, а запасного плана на этот случай не было, поэтому сейчас западные союзники нашей страны продолжают придерживаться основного.

Резюмируется: «Эта игра, которую ведут западные политики, что встреча или отсутствие встречи с ними несет какое-то моральное содержание – полное непонимание международной политики».

В тему: Орбан резко высказался по поводу финансовой помощи Украине.