В «Киевстаре» не знают, когда восстановят связь

Главное: Компания «Киевстар» работает над устранением последствий атаки для скорейшего восстановления связи, отметил гендиректор Александр Комаров.

Детали: Команда мобильного оператора «Киевстар» работает над устранением последствий мощной кибератаки. В то же время, сроки восстановления сервисов до сих пор не установлены. Об этом сказал в видеообращении гендректор компании Александр Комаров во вторник, 12 декабря.

«Война с Россией имеет много измерений и одно из них — в киберпространстве. К сожалению, сегодня утром „Киевстар“ стал целью сверхмощной хакерской атаки, в результате которой временно недоступны услуги связи и доступ к интернету. Пока сроки восстановления сервисов окончательно непонятны», — отметил он.

Комаров добавил, что компания работает над устранением последствий атаки для скорейшего восстановления связи.

В тему: Киевстар не работает: в Украине реализовали сценарий апокалиптического фильма «Оставь мир позади»?

В тему: В «Киевстаре» назвали причину массового сбоя в работе.