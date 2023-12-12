Карта воздушных тревог, гепатит А и Рустем Умеров: тренды-2023 в Украине

Главное: Пригожин, карта воздушных тревог, Рустем Умеров, гепатит А попали в Google-тренды в Украине за 2023 год.

Детали: Google опубликовал популярные тренды в Украине за 2023 год. Куратор ЧВК «Вагнер» Пригожин занял первое место по запросам среди умерших знаменитостей и третье — в списке определяющих событий года.

Первое место в этой категории — у карты воздушных тревог. Также туда вошли катастрофа на Каховской ГЭС и ChatGPT.

Среди персон, которые наиболее интересовали украинцев — министр обороны Рустем Умеров, занявший первое место. На втором — блогер Спартак Суббота, который позиционировал себя как психотерапевт, но все его дипломы оказались поддельными.

С третьего по пятое места — Арестович, Усик и Путин. Также в десятку вошла Ирина Фарион.

В десятку фильмов, которыми интересовались украинцы, вошел один российский — «Чебурашка». Первое же место занял «Оппенгеймер» — фильм о физике, создавшем атомную бомбу. Другая громкая премьера — «Барби» — заняла шестое место.

А вот нашумевший сериал «Слово пацана» в список не вошел — видимо, потому, что известность к нему пришла только в декабре.

Также украинцы интересовались, что такое «ЧВК Редан» (молодежное движение), искали информацию о секторе Газа и различных видах вооружения — КАБ, РЭБ и кассетных снарядах.

Лидером категории «что такое?» стал гепатит А, вспышка которого была в нескольких областях Украины.