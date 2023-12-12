Германия увеличит помощь Украине до 8 млрд евро

Главное: Германия удвоит военную помощь Украине в следующем году. Эта цифра составит 8 млрд евро.

Детали: Германия подтвердила, что в 2024 году удвоит военную помощь Украине. Речь идет о сумме в 8 млрд евро. Об этом сообщила государственный министр по европейским делам Германии Анна Люрманн перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам.

«Федеративная Республика Германия удвоит военную поддержку Украины в следующем году с 4 миллиардов до 8 миллиардов», — сказала она.

Немецкий министр подчеркнула, что эта неделя является решающей неделей для ЕС и Украины по вопросу о начале переговоров о вступлении.

Люрманн добавила, что позиция Германии по евроинтеграции Украины четкая. По ее словам, 26 членов ЕС очень сплочены в том, что хотят начала переговоров.

Еще в прошлом месяце Германия объявила, что удвоит военную помощь Украине в 2024 году до 8 млрд евро.

В тему: В Евросоюзе уверяют, что продолжат помогать Украине, несмотря на политические процессы в Соединенных Штатах.