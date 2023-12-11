В центре Киева произошел обвал стены. Есть погибший

Главное: В центре Киева во время ремонтных работ обвалилась стена. Один рабочий погиб, еще один пострадал.

Детали: В Печерском районе Киева 11 декабря во время ремонта стены произошел обвал. Об этом сообщает Telegram начальника КГВА Сергея Попко.

«В Печерском районе Киева, во время проведения ремонтных работ опорной стены для удержания грунта произошел обвал. В результате чего один мужчина погиб и еще один травмирован», — рассказал он.

По его словам, пострадавший госпитализирован в Александровскую клиническую больницу.

«В настоящее время проводятся работы по разбору завала», — добавил Попко.

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