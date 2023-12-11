На границе с Польшей удалось разблокировать один из пунктов пропуска

Главное: Один из пунктов пропуска на границе с Польшей разблокирован. Речь идет о КПП «Ягодин — Дорогуск».

Детали: 11 декабря разблокирован один из пунктов пропуска на границе Украины и Польши. Об этом заявил первый вице-премьер-министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков в Facebook.

«Блокада пункта пропуска „Ягодин — Дорогуск“ завершена. С 14:00 там возобновлено стабильное движение грузовиков», — написал он.

По его словам, в направлении Украины проехали 15 транспортных средств — они на пункте пропуска.

«Также 25 грузовиков оформляются — будут направляться в сторону Польши», — отметил Кубраков.

Министр также напомнил, что более месяца продолжалось блокирование крупнейшего грузового пункта пропуска.

С 6 ноября польские перевозчики объявили о начале забастовки, которая, по их словам, должна была продлиться до начала января 2024 года. В результате, в первые часы они практически заблокировали три КПП на границе с Украиной — «Ягодин-Дорогуск», «Краковец-Корчева», «Рава-Русская-Хребенное», выпуская и впуская грузовой транспорт не более одной фуры в одну сторону в час. Позже, 23 ноября, перевозчики перекрыли и пункт пропуска «Медика — Шегини». Также сообщалось о намерениях распространить блокировку также на пункт контроля «Нижанковичи» — «Мальховице».

В тему: В Украине из-за проблем с блокировкой польской границы уже начались перебои с доставкой многих товаров.