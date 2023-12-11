Украина получит от Великобритании и Норвегии корабли, лодки и амфибии Viking

Главное: Великобритания и Норвегия передадут Украине корабли, лодки и амфибии Viking. Кроме кораблей Sandown Украина получит от Британии и Норвегии 20 амфибий Viking и 23 скоростных лодок.

Детали: «Морская коалиция» Британии и Норвегии, кроме кораблей Sandown, передаст Украине 20 амфибий Viking и 23 скоростных лодок. Об этом сообщает Минобороны Украины.

«Британия и Норвегия возглавили новую коалицию морских возможностей Украины. Коалиция предложит план развития Военно-морских сил ВСУ», — говорится в сообщении.

Украина получит два корабля для разминирования (тральщики) Sandown, 20 бронированных машин-амфибий Viking, 23 скоростных лодок.

По данным Минобороны Норвегии, церемония, на которой представят создание коалиции, состоится сегодня, 11 декабря, в Лондоне. Туда также прибудет министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грамм.

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