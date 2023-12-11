Какой будет погода в Украине: синоптики не порадовали

Главное: Погода в Украине не радует. Ожидаются осадки.

Детали: Синоптики поведали, какой будет погода в Украине в ближайшие дни. Появился прогноз Гидрометцентра.

Эксперты небесной канцелярии говорят, что во вторник, 12 декабря, возможен небольшой, в восточных областях нашей страны умеренный мокрый снег и дождь. На юге пройдет небольшой дождь.

В северных, восточных и центральных областях ожидается гололедица, на востоке местами налипание мокрого снега, ночью и утром в южной части местами туман. На дорогах большинства областей местами гололедица.

Ветер южных направлений, 5-10 метров в секунду. Ночью и днем от 3 мороза до 2 тепла. Днем в западных и центральных областях до плюс 4 тепла, на юге 3-8 тепла.

В Киеве завтра прогнозируется небольшой мокрый снег и дождь, ночью и утром гололедица. Ветер южный, 5-10 метров в секунду. Ночью и днем от 2 мороза до 0.

В то же время, как стало известно, в среду, 13 декабря, ожидается небольшой, в Карпатах и на востоке умеренный мокрый снег и дождь, в восточных областях местами гололедица. На юге ночью и утром местами туман. Ночью и днем от 2 мороза до 3 тепла, днем в южной части и Закарпатье плюс 2-7, а в Крыму до 11 тепла.

На дорогах, кроме южных областей, местами гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 метров в секунду.

В украинской столице послезавтра местами пройдет небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 метров в секунду. Ночью и днем от 0 до 2 тепла.

В тему: Озвучена точная дата потепления в Украине.