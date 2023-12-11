В Бельгии назвали сложившуюся в Украине ситуацию «сложной»

Главное: В Бельгии обеспокоены ситуацией в Украине. Назвали ее «сложной».

Детали: Власти Бельгии обеспокоены ситуацией, которая сейчас сложилась в Украине. Об этом сказала глава МИД страны Аджа Лябиб в Брюсселе перед началом заседаний глав МИД стран ЕС.

Дипломат отметила: «Ситуация в Украине сложная».

Она добавила: «Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба расскажет нам о ситуации на местах. Эта неделя важна для Украины, поскольку в конце недели на заседании Евросовета, саммит ЕС 14-15 декабря, нам следует принять решение по пакету реконструкции Украины на 50 миллиардов евро, а также по военной помощи и по началу переговоров о присоединении к ЕС».

В то же время, чиновница не пояснила позицию своей страны по данным вопросам.

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