Стало известно, когда могут стартовать переговоры о членстве Украины в ЕС

Главное: Переговоры о членстве Украины в ЕС могут начаться в следующем году. Называется март месяц.

Детали: Ссылаясь на свои источники, Reuters сообщает, что переговоры о членстве Украины в ЕС могут начаться в марте 2024-го года. Перенос связан с позицией по данному вопросу Венгрии.

Венгрия выступает против запуска на саммите ЕС 14-15 декабря переговоров о присоединении Украины к ЕС.

Информируется: «Те, кто ожидает, что премьер-министр Виктор Орбан пойдет на уступки, описали возможный компромисс, который заключается в переносе начала переговоров с Украина на март, как только будут соблюдены окончательные условия».

В тему: Зеленский поговорил с Орбаном.