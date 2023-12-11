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Новости > Стало известно, когда могут стартовать переговоры о членстве Украины в ЕС

Стало известно, когда могут стартовать переговоры о членстве Украины в ЕС

Александр Панько
11.12.23 13:09
138
Стало известно, когда могут стартовать переговоры о членстве Украины в ЕС

Главное: Переговоры о членстве Украины в ЕС могут начаться в следующем году. Называется март месяц.

Детали: Ссылаясь на свои источники, Reuters сообщает, что переговоры о членстве Украины в ЕС могут начаться в марте 2024-го года. Перенос связан с позицией по данному вопросу Венгрии.

Венгрия выступает против запуска на саммите ЕС 14-15 декабря переговоров о присоединении Украины к ЕС.

Информируется: «Те, кто ожидает, что премьер-министр Виктор Орбан пойдет на уступки, описали возможный компромисс, который заключается в переносе начала переговоров с Украина на март, как только будут соблюдены окончательные условия».

В тему: Зеленский поговорил с Орбаном.

Тэги: Украина, политика, Венгрия, Виктор Орбан, ЕС

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