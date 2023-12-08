Путин объявил об участии в выборах президента

Главное: Владимир Путин объявил о своем участии в грядущих выборах президента РФ. Об этом решении рассказали участники состоявшейся после церемонии в Кремле беседы с ним к так называемому дню героев отечества.

Детали: Владимир Путин примет участие в президентских выборах в России в 2024 году. Об этом сообщило агентство ТАСС в пятницу, 8 декабря.

О решении действующего президента РФ рассказали участники состоявшейся после церемонии в Кремле беседы с ним к так называемому дню героев отечества.

В частности, с соответствующей просьбой к Путину обратился «спикер» фейкового «парламента ДНР» Артем Жога, и президент РФ ответил согласием.

Как известно, нынешние полномочия Владимира Путина в должности главы государства истекают 7 мая 2024 года. Очередные президентские выборы назначены в России на 17 марта, и они впервые в истории продлятся три дня.

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