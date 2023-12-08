В Белом доме рассказали, как должна завершиться война в Украине

Главное: В Белом доме заговорили о мире в Украине. Американцы рассказали, как должна завершиться война.

Детали: Координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби прокомментировал войну в Украине. Произошло это во время брифинга.

Чиновник заявил, что президент нашей страны Владимир Зеленский должен сам определиться, как и когда закончится война, и готова ли Украина вести дипломатические переговоры с российским лидером Владимиром Путиным и на каких условиях.

Так он ответил на вопрос, нужно ли Украине подумать о переговорах с Россией на фоне снижения поддержки США.

Было сказано: «Вы будете совершенно недовольны моим ответом. Президент Владимир Зеленский должен определить, как и когда закончится эта война, а также на каких условиях он готов вести переговоры с Владимиром Путиным».

Говорится: «Перед Украиной остается угроза массированного присутствия российских войск, и их количество только увеличивается, поскольку Кремль набирает все больше новых людей, готовых наступать на Украину».

В США ожидают, что российские войска попытаются атаковать нашу страну зимой.

Сообщается, что Украине требуется помощь не только в обороне, но и для наступления.

Резюмируется: «И именно президент Украины должен определять, как будет выглядеть дальнейшая стратегия Украины. Чего мы стремимся с начала этого конфликта, это быть уверенными, что у него есть для этого инструменты. И эти инструменты вот-вот исчерпают себя».

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