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Новости > Назван главный цвет 2024-го года: стало известно, что он означает

Назван главный цвет 2024-го года: стало известно, что он означает

Агата Кловская
07.12.23 16:04
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Назван главный цвет 2024-го года: стало известно, что он означает

Главное: Стал известен главный цвет 2024-го года. Это 13-1023 Peach Fuzz.

Детали: Институт цвета Pantone назвал главный цвет 2024-го года. Также стало известно, что он означает.

Это персиковый цвет 13-1023 Peach Fuzz.

Эксперты поясняют свой выбор: «Среди глобальных конфликтов и бесконечных источников стресса 13-1023 Peach Fuzz, нежный и заботливый персиковый оттенок, который служит напоминанием о том, что нужно замедлиться и позаботиться о себе и друг о друге».

По их словам, название романтического цвета отражает тактильную чувственность, связанную с этим оттенком: бархатистые персики, мягкие перья марабу и гладкие винтажные атласы и шелка.

Отмечается: «Все это приходит на ум, когда думаешь о розовом и оранжевом сочетании».

Уверяется, что это подходящий цвет для момента, в котором мы живем, отражение основных человеческих потребностей и желаний, которые многие могут чувствовать в разгар трудных времен.

Специалисты говорят: «Когда мы вступаем в 2024 год, некоторые вещи, которые стали для нас особенно очевидными, это концепция образа жизни, приобретающая новое значение. Мы живем в это время потрясений во многих аспектах нашей жизни, и в результате наша потребность в заботе, сочувствии и сострадании продолжает расти, поскольку мы представляем себе более мирное будущее».

Информируется, что нежный оттенок призывает к человеческому опыту, делая акцент на важности здоровья и благополучия для разума, тела и души.

Сказано, что от теплых цветов восхода или заката до уюта пушистого одеяла – этот цвет подчеркивает моменты внутреннего спокойствия с глубокой потребностью в общности, собрании и связи.

В сообщении поведали: «Нам напомнили, что жизненно важной частью хорошей и полноценной жизни является хорошее здоровье, выносливость и сила, чтобы наслаждаться ею. В мире, который часто уделяет особое внимание продуктивности и внешним достижениям, важно, чтобы мы осознавали необходимость развивать свою внутреннюю сущность и находить моменты передышки, творчества и человеческих связей».

В Pantone сказали, что использование цвета, который является синонимом человеческих связей, является символом не только этого года, но и общей цели самой программы.

Резюмируется: «Благодаря цвету 2024-го года по версии Pantone в этом году мы видим повышенное внимание к сообществу и людям во всем мире, которые переосмысливают то, как они хотят жить, и оценивают то, что важно – это комфорт от близости с теми, кого мы любим. Это цвет, чьи теплые и гостеприимные объятия передают послание сострадания, а уютная чувственность объединяет людей и обогащает душу».

В тему: Расшифровка обложки журнала The Economist 2024.

Тэги: мир, будущее, цвет, Pantone

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