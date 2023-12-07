Жертвами израильских ударов по Сектору Газа стали уже 132 сотрудника ООН

Главное: Израиль бомбит Сектор Газа. Погибли 132 сотрудника ООН.

Детали: Израиль продолжает нещадно бомбить Сектор Газа. Их жертвами становятся сотрудники ООН.

В четверг, 7 декабря, сообщается, что число погибших тут сотрудников Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ возросло до 132 человек.

Ранее было известно о 130 погибших.

Кроме этого информируется, что более миллиона внутренне перемещенных лиц укрываются в 98 в объектах БАПОР в центре и в районах Хан-Юнис и Рафах.

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