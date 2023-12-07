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Новости > Китай обратился к ЕС по поводу войны в Украине

Китай обратился к ЕС по поводу войны в Украине

Александр Панько
07.12.23 13:43
105
Китай обратился к ЕС по поводу войны в Украине

Главное: Китай прокомментировал войну в Украине. Призывает ЕС вести диалог с Россией.

Детали: Директор департамента Европы МИД КНР Ван Лутун сделал заявление по поводу войны в Украине. Оно прозвучало на брифинге по итогам саммита Китай-ЕС.

Сообщается, что Пекин призывает ЕС вести диалог с Россией.

Он сказал: «Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг принял председателя Европейского совета Шарля Мишеля и председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен в государственной резиденции «Дяоюйтай» в Пекине».

Дипломат отметил: «Мы призываем европейцев говорить с Россией о войне в Украине. Крайне важно посадить русских и украинцев за один стол переговоров о возможном мире. Важно, чтобы европейцы говорили с русскими об архитектуре безопасности в Европе».

Кроме этого подчеркивается важность того, чтобы Россия и США вели разговоры о стратегической стабильности.

В тему: Си Цзиньпин заявил о необходимости развития партнерства между Китаем и ЕС.

Тэги: США, Украина, Китай, Россия, мир, политика, ЕС

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