США планируют вдвое сократить доходы России от экспорта нефти и газа

Главное: В Госдепе заявили, что США вдвое сократят энергетические доходы России. Цель санкций — не дать России возможности перевооружиться за три-четыре года и начать новый этап вторжения в Украину, пояснил Джеффри Пайетт.

Детали: Правительство США планирует вдвое сократить доходы России от экспорта нефти и газа к концу текущего десятилетия. Об этом сказал заместитель госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетта в интервью Financial Times, обнародованном в пятницу, 1 декабря.

«Мы сделаем все возможное, чтобы это (сокращение доходов России, — ред.) стало правдой. Цель этих санкций — изменить поведение России и убедиться, что Путин, когда будет достигнут определенный мир, не использует три-четыре года, чтобы перевооружиться и подготовить свое армию к третьему этапу вторжения в Украину», — объяснил дипломат.

Издание напоминает, что Россия продолжает экспортировать большие объемы нефти с начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года. Однако Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует, что экспорт нефти и газа из РФ может упасть, как минимум, на 40-50% к 2030 году, если западные санкции против российской энергетической отрасли сохранятся.

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