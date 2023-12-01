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Новости > Зеленский рассказал, как можно переломить ход войны

Зеленский рассказал, как можно переломить ход войны

Александр Панько
01.12.23 13:59
156
Зеленский рассказал, как можно переломить ход войны

Главное: Владимир Зеленский назвал способ, как переломить ход войны. Ничто так не пугает Россию, как самодостаточная в военном плане Украина, отметил глава государства.

Детали: Украине нужно больше оружия, чтобы переломить ход войны с Россией. Это можно сделать с помощью западных кредитов и контрактов. Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский в интервью The Associated Press, обнародованном в пятницу, 1 декабря.

«Это выход», — сказал Зеленский, добавив, что ничто так не пугает Россию, как самодостаточная в военном плане Украина.

Агентство напоминает, что Украина сосредотачивается на наращивании отечественного оружейного производства, но нынешних объемов производства далеко не достаточно, чтобы переломить ход войны.

На последней встрече с президентом США Джо Байденом, членами Конгресса и другими чиновниками Зеленский обратился с настоятельной просьбой предоставить Украине дешевые кредиты и лицензии на производство американского оружия.

«Дайте нам эти возможности, и мы будем строить. Сколько бы усилий и времени на это понадобилось, мы сделаем это, и сделаем очень быстро», — заверил Зеленский.

В тему: Зеленский признал неудачу украинского контрнаступления.

Тэги: вооружение, Владимир Зеленский, война в Украине

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