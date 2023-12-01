Пограничники не выпустили Порошенко из Украины

Главное: Пограничники отказали в выезде из страны пятому президенту Украины Петру Порошенко. Дело в том, что его командировка отменена парламентом.

Детали: Пограничники не выпустили пятого президента Украины народного депутата Петра Порошенко за границу. Об этом 1 декабря сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко.

По его словам, пограничники отказали в выезде Порошенко из-за того, что его командировка отменена Верховной Радой.

Демченко напомнил, что пограничники обеспечивают оформление и пропуск лиц через границу исключительно в соответствии с законодательством, в частности, и правилами пересечения границы гражданами Украины. На время действия военного положения народные депутаты Украины имеют право пересекать государственную границу на выезд из соответствующих решений о служебных командировках.

«Относительно народного депутата, о котором вы интересуетесь, у пограничников имеется подтверждение, что его командировка за границу отменена. Именно поэтому он был не пропущен через государственную границу Украины», — пояснил спикер ГПСУ.

Порошенко в соцсетях заявил, что у него были запланированы десятки встреч в Польше и США.

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