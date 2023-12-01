В Украине раненным бойцам упростили процедуру прохождения ВВК

Главное: Раненым военным упростили прохождение ВВК. Бойцам больше не нужно возить документы лично в воинскую часть после решения ВВК об отпуске или непригодности.

Детали: Для раненых военных упростили прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК), бойцам больше не нужно возить документы лично в воинскую часть после решения ВВК об отпуске или непригодности. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины в пятницу, 1 декабря.

Теперь учреждения здравоохранения могут обмениваться документами с воинскими частями и территориальными центрами комплектования и социальной поддержки через систему электронного документооборота.

В систему электронного документооборота попали:

— справки об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья);

— постановление ВВК о необходимости отпуска для лечения;

— постановление ВВК о непригодности к военной службе;

— другие документы, необходимые для формирования решения ВВК.

Система была развернута в большинстве воинских частей, ТЦК и СП, в том числе в военных госпиталях и гражданских учреждениях охраны, где раненые воины проходят военно-врачебную комиссию.

Как работает система:

— заведение здравоохранения направит в электронном виде документы о решении ВВК относительно отпуска или же непригодность по состоянию здоровья в воинскую часть. Военнослужащий после этого может сразу ехать в ТЦК и СП по месту жительства или отпуска.

— военная часть, после обработки решения ВВК, пришлет соответствующие документы для военнослужащего непосредственно в ТЦК и СП;

— в частности, учреждение здравоохранения может получать дополнительные документы, необходимые для формирования заключения ВВК из воинской части. Речь идет, например, о справке об обстоятельствах травмы. Для этого нужно только отправить электронный запрос.

Отмечается, что цифровизация процесса позволит сэкономить время на получение документов и снизит потребность лично ездить лишние километры.

Для передачи электронных документов нужно дать согласие на обработку персональных данных в заведении, откуда будут направляться документы.

Если учреждение, в которое обратился военный, не имеет системы электронного документооборота, следует обратиться на горячую линию Минобороны по номеру 0 800 500 442 и сообщить об этом случае.

По поступлении такой информации команда специалистов обеспечит указанное заведение доступом к электронному документообороту и наладит его работу.

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