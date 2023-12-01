Зеленский признал неудачу украинского контрнаступления

Главное: Зеленский заявил о новой фазе войны. Украина не намерена сдаваться, несмотря на определенные неудачи во время контрнаступления, отметил глава государства.

Детали: Президент Владимир Зеленский заявил, что война Украины с Россией находится на новом этапе. Об этом он сказал в интервью The Associated Press, обнародованном в пятницу, 1 декабря.

«У нас новая фаза войны, и это факт. Зима в целом — это новая фаза войны», — заявил глава государства и заверил, что Украина не намерена сдаваться, несмотря на определенные неудачи.

На вопрос, доволен ли он результатами контрнаступления, он дал такой ответ: «Послушайте, мы не отступаем, я доволен. Мы боремся со второй армией мира, я доволен. Мы теряем людей, я не доволен. Мы не получили всего оружия, которое хотели, я не могу быть доволен, но и не могу слишком жаловаться».

Также Зеленский откровенно оценил контрнаступление прошлым летом: «Мы хотели получить более быстрые результаты. С этой точки зрения, к сожалению, мы не добились желаемых результатов. И это факт».

По его словам, Украина не получила от союзников всего необходимого вооружения, а ограничения в численности вооруженных сил не позволили быстро перейти в наступление.

«Мощностей не хватает, чтобы быстрее достичь желаемых результатов. Но это не значит, что мы должны сдаться, что мы должны капитулировать. Мы уверены в своих действиях. Мы боремся за то, что наше», — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украине удалось добиться небольших территориальных успехов в борьбе с лучше вооруженным и укрепленным противником.

Кроме того, сила Черноморского флота РФ была взорвана после украинских атак, добавил Владимир Зеленский.

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