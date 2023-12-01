Украина существенно увеличит производство вооружений

Главное: Министерство обороны Украины совместно с Министерством стратегических отраслей промышленности в следующем году увеличат в несколько раз производство ракет, боеприпасов, вооружения и военной техники. Приоритетами на 2024 год станет усиление противовоздушного щита Украины и развитие отечественного оборонно-промышленного комплекса.

Детали: В Украине в 2024 году планируется существенно нарастить производство разного вида вооружений. Основной упор будет направлен на средства противовоздушной обороны. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Речь идет о средствах ПВО широкой линейки: от обычных переносных зенитно-ракетных комплексов до систем с дальностью более 100 километров, типа ЗРК «Корал».

Как отметил заместитель главы Минобороны генерал-лейтенанта Иван Гаврилюк в эфире национального телемарафона, совместно с Министерством стратегических отраслей промышленности МОУ хочет в 2024 году увеличить производство ракет, боеприпасов, вооружения и военной техники в несколько раз.

По его словам, в утвержденном бюджете на следующий год предусмотрено выделение около 175 миллиардов гривен на закупку ракет и боеприпасов.

По данным Минобороны, приоритетами на 2024 год станет усиление противовоздушного щита Украины и развитие отечественного оборонно-промышленного комплекса.

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