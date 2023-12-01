НБУ снял все ограничения на продажу валюты населению

Главное: Национальный банк Украины отменил все ограничения для банков и финансовых учреждений по продаже наличной валюты населению. Это должно минимизировать разницу между наличным и безналичным курсами.

Детали: С первого декабря Национальный банк Украины отменил все ограничения для банков и финансовых учреждений по продаже наличной валюты населению. Об этом говорится в сообщении НБУ.

«Отменены все ограничения для банков и небанковских финансовых учреждений на объемы возможной продажи ими наличной иностранной валюты населению», — говорится в сообщении.

По оценкам регулятора, это будет способствовать минимизации разницы между наличным и безналичным курсом. В результате, это поможет стабилизировать курсовые ожидания и повысить устойчивость валютного рынка.

«Де-факто наличие таких ограничений — это одна из причин множественности обменных курсов. Соответственно снимая их, мы имеем основания ожидать, что это позволит нам удерживать на минимальном уровне разницу между курсами: наличным и безналичным», — рассказал глава НБУ Андрей Пышный.

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