В некоторых областях Украины могут ввести карантин из-за коронавируса

Главное: С наступлением холодов в Украине растет заболеваемость коронавирусом. В ряде регионов рассматривается вариант введения карантина.

Детали: По Украине продолжает распространяться коронавирус. Всего зафиксирована циркуляция 13 штаммов. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в эфире телемарафона.

По его словам, эпидемическая ситуация усугубляется с наступлением зимы.

«13 штаммов COVID у нас сейчас циркулирует по территории Украины. Действительно, вакцинироваться нужно, учитывая то, что сейчас существенно ухудшение ситуации с заболеваемостью, учитывая зимний период», — сказал Кузин.

Среди всех случаев заболеваемости коронавирусом и гриппом почти 50% госпитализаций, среди которых много детей. Кроме того, на западе и севере Украины фиксируется превышение эпидемического порога.

«В трех областях Украины превышен эпидемический порог — это Тернопольская, Житомирская и Черновицкая области. Там уже показатели выше стандартного для этого периода. То есть эти регионы уже могут вводить определенные ограничительные противоэпидемические меры», — подчеркнул Кузин.

По его словам, каждую неделю госпитализируют в среднем 4200 пациентов. Среди всех случаев заболеваемости коронавирус сейчас занимает до 35%, но статистика растет еженедельно, в том числе среди детей. Также регистрируют как случаи реанимации, так и летальные случаи. За минувшую неделю от коронавирусной инфекции умерли 56 человек, в том числе один ребенок.

В тему: Стало известно, где ситуация с гриппом и коронавирусом в Украине обстоит хуже всего.