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Новости > ЕС согласовал поддержку Украины на 50 млрд евро

ЕС согласовал поддержку Украины на 50 млрд евро

Агата Кловская
01.12.23 09:52
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ЕС согласовал поддержку Украины на 50 млрд евро

Главное: В Евросоюзе согласовали 50 млрд евро для Украины. Предложение Еврокомиссии предоставить 50 млрд евро не обжалуется ни одной из стран ЕС, отметил Йоханнес Хан.

Детали: Страны Евросоюза согласовали предложение Еврокомиссии поддержать Украину кредитами и грантами на сумму 50 млрд евро в течение следующих четырех лет. Об этом сказал еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан, сообщил телеканал Sky News в четверг, 30 ноября.

Указано, что правительства ЕС ведут переговоры о пересмотре долгосрочного бюджета блока после того, как Комиссия предложила, чтобы страны-участницы выделили дополнительные средства в общий бюджет, большинство из которых для Украины.

«Центральное — это поддержка Украины. Это никто не отрицает, даже по масштабу», — сказал Йоханнес Хан.

В тему: Евросоюз рассматривает разные предложения о выделении на финансирование Украины 50 млрд евро и еще 20 млрд евро на ВСУ.

Тэги: Евросоюз, Украина, экономика, помощь

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