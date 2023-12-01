ЕС согласовал поддержку Украины на 50 млрд евро

Главное: В Евросоюзе согласовали 50 млрд евро для Украины. Предложение Еврокомиссии предоставить 50 млрд евро не обжалуется ни одной из стран ЕС, отметил Йоханнес Хан.

Детали: Страны Евросоюза согласовали предложение Еврокомиссии поддержать Украину кредитами и грантами на сумму 50 млрд евро в течение следующих четырех лет. Об этом сказал еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан, сообщил телеканал Sky News в четверг, 30 ноября.

Указано, что правительства ЕС ведут переговоры о пересмотре долгосрочного бюджета блока после того, как Комиссия предложила, чтобы страны-участницы выделили дополнительные средства в общий бюджет, большинство из которых для Украины.

«Центральное — это поддержка Украины. Это никто не отрицает, даже по масштабу», — сказал Йоханнес Хан.

В тему: Евросоюз рассматривает разные предложения о выделении на финансирование Украины 50 млрд евро и еще 20 млрд евро на ВСУ.