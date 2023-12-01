За сутки оккупанты потеряли в Украине еще более 1200 человек

Главное: За предыдущие сутки, 30 ноября, украинские защитники уничтожили 1280 вражеских бойцов и нанесли россиянам ощутимые потери в военной технике.

Детали: Общие боевые потери живой силы противника с 24 февраля 2022 по 1 декабря 2023 года ориентировочно составляют 330 040 (+1280) человек (в скобках данные о потерях за предыдущие сутки, 30 ноября). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Кроме того, с начала полномасштабного вторжения в Украину российская армия потеряла:

— танков — 5564 (+13) ед,

— боевых бронированных машин — 10372 (+32),

— артиллерийских систем — 7931 (+22),

— РСЗО — 912 (+2),

— средств ПВО — 602 (+2),

— самолетов — 323 (+0),

— вертолетов — 324 (+0),

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 5976 (+22),

— крылатых ракет — 1567 (+0),

— кораблей/катеров — 22 (+0),

— подлодок — 1 (+0),

— автомобильной техники и автоцистерн — 10399 (+38),

— специальной техники — 1137 (+13).

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