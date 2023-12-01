Cybertruck: культовый пикап от Tesla уже в продаже

Главное: Стартовали продажи пикапа Cybertruck. Минимальная стоимость — $60 990 долларов.

Детали: Tesla начала продажи пикапа Cybertruck. Самая дешевая версия электропикапа в футуристическом дизайне будет стоить $60 990 долларов.

По заявлению Tesla, Cybertruck сможет разгоняться до 96 км/ч за 2,9 секунды и проезжать до 800 км на одном заряде батареи.

Поставки версии пикапа с полным приводом, а также максимальной версии Cyberbeast начнутся в 2024 году. Они будут стоить от $80 тысяч.