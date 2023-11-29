В Украине решили реформировать библиотеки

Главное: В Украине библиотеки будут работать по-новому. Они станут пространством психологической помощи.

Детали: Украинские библиотеки будут работать по-новому. Об этом говорят по результатам заседание межведомственного координационного совета по вопросам охраны психического здоровья и оказания психологической помощи лицам, пострадавшим в результате вооруженной агрессии России, передает «Интерфакс-Украина».

Сообщается, что министерство культуры и информационной политики Украины объявило о реализации ведомственного проекта «Искусство помогать», в рамках которого библиотеки в нашей стране будут пространством психологической помощи.

Информируется: «Цель проекта МКИП «Искусство помогать» – обеспечить комплексную психосоциальную поддержку гражданам Украины благодаря привлечению специалистов учреждений культуры, художественного образования и библиотек. Также инициатива способствует формированию в обществе культуры заботы о ментальном здоровье».

Поясняется, что данный проект содержит три компонента: библиотеки как пространство для получения психологической поддержки; обучение работников и студентов художественного образования; создание видео-рекомендаций по посещению культурных мероприятий.

Сейчас уже завершен первый этап тренингов по первой психологической помощи для специалистов высших учебных заведений в сфере художественного образования.

Отмечается: «Благодаря тренингам преподаватели узнали, как своевременно и правильно оказывать первую психологическую помощь, как заботиться о собственном психическом здоровье, поддерживать эмоциональное состояние студентов и определять острый и накопленный стресс».

Известно, что следующий этап проекта это «Ментальное здоровье», когда библиотека как пространство психосоциальной поддержки будет приоритетным направлением на 2024-й год.

Поясняется, что планируется создать условия на базе библиотечных учреждений, где население сможет получить психосоциальную поддержку.

Резюмируется: «Задачами направления является повышение уровня осведомленности работников библиотек о ментальном здоровье, навыках самопомощи и способах поддержки психоэмоционального состояния посетителей».

В тему: Украинцы практически перестали ходить в библиотеки.