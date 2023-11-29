Волкер назвал способ быстро закончить войну в Украине

Главное: Для Путина продолжение войны в Украине будет бесцельным, а для России разрушительным, если Украина быстро присоединится к НАТО.

Детали: НАТО должно дать Украине как можно быстрее вступить в Альянс, поскольку промедление в этом вопросе стимулирует режим Путина к бесконечному продолжению войны. Об этом на конференции в Европарламенте заявил бывший посол Соединенных Штатов при НАТО, экс-представитель США по Украине Курт Волкер, передает Укринформ.

При этом Волкер подчеркнул, что выражает личную точку зрения, а не позицию правительства США.

«Убежден, что политика НАТО сегодня ненамеренно посылает сигнал для Путина — продолжать боевые действия. Потому что мы говорим, что Украина станет членом в длительной перспективе, но мы не можем привести ее в НАТО, пока продолжается эта война. Это стимул для Путина продолжать войну «Я действительно думаю, что пришло время для нас сделать прямо противоположное послание, — что Украина станет членом НАТО как можно быстрее», — сказал американский дипломат.

Он отметил, что в этом случае не останется ни одного пути для проигрыша Украины. Ведь тогда для Путина продолжение этой войны будет бесцельным, а для России разрушительным.

По мнению Волкера, практическое воплощение такого намерения не так сложно, как считается. Он признал, что есть обеспокоенность, что членство Украины может привести к эскалации, риску использования ядерного оружия или прямому столкновению НАТО с российскими войсками. Эти беспокойства должны учитываться, но они, по словам Волкера, могут быть решены.

«Можно говорить, в частности в формате Совета НАТО — Украина, что статья 5-я (Вашингтонского договора) будет означать для Украины, и какими будут шаги со стороны Альянса в соответствии с этой статьей для защиты Украины. Статья 5-я не содержит специфических обязательств командировать войска, она говорит о коллективном ответе. Такой коллективный ответ мы имеем даже сейчас, потому что тренировки, оборудование, данные разведки — это все НАТО уже предоставляет Украине», — пояснил Волкер.

В то же время, подчеркнул он, НАТО может сделать больше для помощи Украине. В частности, это касается предоставления возможностей для разминирования, включая морское разминирование, что позволит открыть маршруты в Черном море. НАТО может начать миссии по обеспечению свободы судоходства в Черном море, что откажет России в претензиях на право атаковать гражданские суда третьих стран в международных водах — такие действия РФ прямо равны пиратству.

«НАТО также может прямо присоединиться к воздушной защите Украины. Предоставление соответствующего оборудования является хорошим началом, сейчас дела лучше, чем раньше. Но я думаю, что Альянс может сделать больше, прямо помогая Украине с противовоздушной обороной», — заметил Волкер.

Он напомнил, что с запада Украина граничит со странами НАТО, что позволяет использовать возможности для воздушной защиты больших населенных пунктов или объектов гражданской инфраструктуры.

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