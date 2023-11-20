Главное: С 22 ноября Финляндия может полностью закрыть границу с Россией. Сейчас на восточной сухопутной границе с РФ в Финляндии работают только 4 пограничных пункта.

Детали: Власти Финляндии могут принять решение о закрытии на восточной границе с Россией оставшихся четырех работающих пунктов пропуска с полуночи среды, 22 ноября. Перед этим была остановлена работа других пяти пунктов. Об этом сообщает финское издание Iltalehti.fi.

Соответствующее решение правительство страны может объявить в ближайшее время, рассказали журналистам источники в департаменте внешней политики и безопасности, говорится в публикации.

При этом позже в аппарате премьер-министра Петтери Орпо рассказали, что правительственный совет сегодня собираться не будет.

Сейчас на восточной сухопутной границе с РФ в Финляндии работают только 4 пограничных пункта.

В прошлый четверг Финляндия решила остановить работу четырех из девяти пограничных пунктов пропуска Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Нийрала, и с субботы они закрыты для движения транспорта. Это стало ответом на существенный рост беженцев и просителей убежища, прибывающих с территории РФ.

Заявления от мигрантов о предоставлении убежища стали приниматься только на пограничных пунктах Вартиус и Салла.

Также в Финляндии готовятся к возможности закрытия всей своей восточной границы. По оценке Хельсинки, российские власти причастны к транспортировке нелегальных искателей убежища к финской границе.

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