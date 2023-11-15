В Бразилии зафиксировали нереальную жару

Главное: Аномальная жара пришла в Бразилию. Воздух прогрелся до 58,5 градусов.

Детали: Жуткая жара пришла в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Тут, по словам местных метеорологов, был побит температурный рекорд.

Накануне в мегаполисе зафиксировали жару в 58,5 градусов.

Предыдущий максимальный показатель был зарегистрирован в феврале этого года – 58 градусов.

Синоптики говорят, что в пятнадцати штатах на юго-востоке, севере и в центральной части страны из-за жары был объявлен максимальный уровень опасности.

Уточняется, что настоящее пекло накрыло страну в прошлые выходные.

Сейчас в Бразилии фиксируется рекордный уровень потребления энергии, в частности из-за использования кондиционеров.

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