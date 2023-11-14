ООН обвинила Украину в нарушении Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин

Главное: Украину обвиняют в нарушении Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Сделали это в ООН.

Детали: Член Института ООН по исследованию проблем разоружения Марк Хизней в своем докладе Landmine monitor 2023 обвинил Украину в нарушении Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Это якобы произошло во время боевых действий против России в Изюме (Харьковская область).

Он отметил: «Есть веские основания считать, что Украина нарушила Оттавский договор 1997-го года о запрещении противопехотных мин во время боев в Изюме в 2022-м году».

Ранее на сайте Оттавской конвенции сообщили, что ее председатель проведет диалог с Украиной после публикации отчета Human Rights Watch, в котором говорится, что наша страна якобы применила запрещенное конвенцией оружие.

Напомним, что в 2005-м году Украина ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин.

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