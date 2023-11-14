Правозащитники подали в суд на Байдена из-за израильских бомбежек Сектора Газа

Главное: Правозащитники хотят засудить Джо Байдена. За поддержку агрессии Израиля против Сектора Газа.

Детали: Американский центр конституционных прав и прав человека Center for Constitutional Rights подал в суд на президента США Джо Байдена, госсекретаря США Энтони Блинкена и шефа Пентагона Ллойда Остина. Причиной стало оказание помощи Израилю в бомбежках Сектора Газа.

Правозащитники считают, что Белый дом, таким образом, поддерживает геноцид местного населения.

Уверяется, что США непосредственно способствовали развитию геноцида в анклаве за счет поставок оружия и дипломатического прикрытия Израиля.

Отмечается, что США таким образом нарушает свои обязанности по предотвращению геноцида в мире, закрепленные в статье 1 Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

Известно, что данный судебный иск также сопровождается заявлением эксперта по правовым вопросам геноцида Уильяма Шабаса, который называет особенности заявлений израильского правительства и военные действия Израиля в анклаве признаками геноцида.

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