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Новости > Правозащитники подали в суд на Байдена из-за израильских бомбежек Сектора Газа

Правозащитники подали в суд на Байдена из-за израильских бомбежек Сектора Газа

Агата Кловская
14.11.23 15:34
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Правозащитники подали в суд на Байдена из-за израильских бомбежек Сектора Газа

Главное: Правозащитники хотят засудить Джо Байдена. За поддержку агрессии Израиля против Сектора Газа.

Детали: Американский центр конституционных прав и прав человека Center for Constitutional Rights подал в суд на президента США Джо Байдена, госсекретаря США Энтони Блинкена и шефа Пентагона Ллойда Остина. Причиной стало оказание помощи Израилю в бомбежках Сектора Газа.

Правозащитники считают, что Белый дом, таким образом, поддерживает геноцид местного населения.

Уверяется, что США непосредственно способствовали развитию геноцида в анклаве за счет поставок оружия и дипломатического прикрытия Израиля.

Отмечается, что США таким образом нарушает свои обязанности по предотвращению геноцида в мире, закрепленные в статье 1 Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

Известно, что данный судебный иск также сопровождается заявлением эксперта по правовым вопросам геноцида Уильяма Шабаса, который называет особенности заявлений израильского правительства и военные действия Израиля в анклаве признаками геноцида.

В тему: Трамп намекнул, что Байден употребляет кокаин вместе со своим сыном.

Тэги: США, суд, мир, геноцид, Израиль, война, Сектор газа, правозащитник, Джо Байден

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