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Новости > Кто такой Али Реза Резазаде — иранский мошенник в кулуарах украинской власти?

Кто такой Али Реза Резазаде — иранский мошенник в кулуарах украинской власти?

Автор: «Фраза»
13.11.23 12:40
136
Кто такой Али Реза Резазаде — иранский мошенник в кулуарах украинской власти?

Иранец, давно использующий Украину в качестве полигона для многочисленных собственных афер — Али Реза Резазаде до сих пор на свободе, несмотря на многочисленные махинации. Об этом пишет «Знай».

Правдивую информацию о себе он тщательно зачищает из сети, впрочем нам все же удалось узнать об участии этого человека в отмывании денег, мошенничестве, неуплате налогов и других преступлениях.

В нашей стране Али Реза Резазаде осел еще в начале девяностых. И почти сразу попал в орбиту украинских чиновников. Сначала женился на дочери тогдашнего министра внутренних дел Алексея Чистякова. Его фамилию уже все подзабыли, но это один из ближайших соратников Виталия Захарченко, убийцы Майдана и человека Януковича. А дальше построил крепкие связи с политиками и чиновниками. Именно благодаря этому уже много лет Резазаде, не привлекая особого внимания, безнаказанно прокручивает любые схемы.

Для публики он — вице-президент Национального иранского Конгресса. Но эта организация — настоящий мыльный пузырь, созданный исключительно для прикрытия. На самом же деле Резазаде уже давно разоблачили иностранные СМИ. Статью о нем выпустили американские издания после того, как иранец пытался обмануть политиков. Себя он называл и правозащитником, и политиком, и инвестором, и даже наследником иранского престола.

Но аферы этого «инвестора» и «наследника» все же не остались незамеченными. Чтобы понять стиль и масштаб этого деятеля — пример, который тоже успел попасть в СМИ. Это история о том, как Резазаде пообещал украинскому нардепу Карпунцову познакомить его с генпрокурором США. Взял деньги за услуги, даже организовал поездку в штаты. На этом и все — никакого знакомства, конечно, не было.

Такой способ заработков — один из самых любимых в Резазаде. Быть посредником, притворяться выгодным переговорщиком, предлагать свои услуги по налаживанию связей между людьми, навязывать помощь в примирении. И все это за большие деньги. Очевидный вопрос — а кому вообще такое может быть интересно из влиятельных и адекватных людей? Но не забываем, что за годы в Украине иранец не только вошел в семью к бывшему главе МВД, но и завел множество полезных знакомств. Одно из таких — генерал Василий Грицак, он возглавлял Службу безопасности Украины с 2015 по 2019 год.

Вероятно, именно благодаря Грицаку Резазаде получил личную охрану из бойцов «Альфы», стал называть себя полковником-разведчиком и параллельно прокручивать сделки с землей под Киевом на миллионы долларов.

Более двадцати лет украинские власти вроде бы не видят деятельности афериста. Он свободно чувствует себя в столице, употребляет наркотики и продолжает реализацию своих схем.

Ничего не изменилось для Али Реза Резазаде даже после начала войны с РФ и полномасштабного вторжения. Кажется, никого не волнует, что прямой агент россии, имеющий устойчивые, отлаженные связи бывшими украинскими силовиками-беглецами, продолжает жить в Киеве и тесно сотрудничать с украинскими властями.

Тэги: мошенник, махинации, Али Реза Резазаде

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