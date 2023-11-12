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Новости > AI-Pin от Humane: убийца смартфонов скоро поступит в продажу

AI-Pin от Humane: убийца смартфонов скоро поступит в продажу

Агата Кловская
12.11.23 18:08
104
AI-Pin от Humane: убийца смартфонов скоро поступит в продажу

Главное: Компания Humane представила новый гаджет AI-Pin. Он поступит в продажу 16 ноября.

Детали: Американская компания Humane представила «убийцу смартфонов» — гаджет нового поколения, который крепится на одежду и управляется голосом. Он называется AI-Pin, пишет американский журнал Wired.

AI-Pin состоит из двух основных компонентов: квадратного корпуса и аккумуляторного блока, которые можно прикрепить к одежде или другим поверхностям с использованием магнитов.
 
Устройство может делать фотографии и отправлять текстовые сообщения, использует лазер для проецирования визуального интерфейса на ладонь человека и оснащено виртуальным помощником.
 
К тому же новый гаджет подключается к искусственным интеллектам через программное обеспечение AI Mic, доступ к ChatGPT является одной из основных функций.
 
Ai Pin поступит в продажу 16 ноября в США. Стоимость устройства составляет 699 долларов, с дополнительной ежемесячной подпиской 24 доллара.
 

Тэги: AI-Pin

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