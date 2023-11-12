Олег Атаянц и семья Тимошенко причастны к мутным схемам заработка на тендерах для армии, - СМИ

Как выяснили сотрудники БЭБ, несколько компаний из орбиты Юлии Тимошенко вместе с фирмами бизнесмена Олега Атаянца уклонились от уплаты налогов почти на 400 млн грн. Об этом сообщает издание Обозреватель.

Издание отмечает, что Леонид и Артур Чечеткины (Артур — зять Юлии Тимошенко) в течение нескольких лет завоевали фактически монопольное положение в поставках продуктов питания Министерству обороны. Более того, якобы они «сливали» информацию на своих конкурентов, которые также получали тендеры и также на сомнительных условиях.

Вторым лицом, причастным к схеме с закупками продуктов, может быть одесский бизнесмен Олег Атаянц. Вероятно, он земляк и одесский партнер семейства Чечеткиных.

Официально Олегу Атаянцу принадлежит ряд предприятий, которые занимаются производством продуктов. В некоторым компаниях Атаянц остается действующим собственником, в других — остался только в исторических данных. Среди них «Агроресурси», «Агроземресурс», «Буджак-1Л», «Арогродукт».

Ранее Олега Атаянца связывали с ООО «Военсервис-волонтер». Атаянц был совладельцем ООО «Мезон-К» вместе с с бывшим владельцем «Военторга» Андреем Усенком.

Обоз пишет, что к схеме с уклонением от налогов имеет отношение и компания «Ново-Постач» (предприятие также зарегистрировано в Одессе). Реальные же бенефициары — семейство Чечеткиных и их влиятельная родственница Юлия Тимошенко.