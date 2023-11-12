Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Жук гитлера, у которого нет глаз, может быть переименован

Жук гитлера, у которого нет глаз, может быть переименован

Агата Кловская
12.11.23 10:36
97
Жук гитлера, у которого нет глаз, может быть переименован

Главное: Учёные обсуждают переименование жука гитлера. Этот вопрос будут решать в июле 2024 года.

Детали: Учёные хотят переименование жука гитлера. Этот редкий вид жужелиц (Anophthalmus hitleri) обитает в пещерах и у него нет глаз.
 
Жука гитлера открыли в 1937 году в горах Словении и назвали в честь Адольфа Гитлера. 
 
Исследователь Сандра Кнапп из Музея естественной истории в Лондоне призвала вынести вопрос переименования жука гитлера на Международный ботанический конгресс. Он пройдёт в июле 2024 года в Мадриде.

Тэги: жуг гитлера

Комментарии

Статьи

10.11.23 14:43

ТОП-6 сериалов для подростков, помогающих им взрослеть

Автор: Агата Кловская

Дайджест

Блокировка Телеграм в Украине: реальна или нет?
10.11.23 14:56

Блокировка Телеграм в Украине: реальна или нет?

Автор: Александр Панько

Все новости
Главное
Популярное
12.11.23 10:44

Ведьмак: Сирены глубин (2024): дата выхода анимационной полнометражки от Netflix

12.11.23 09:39

Что такое гепатит А и чем он опасен?

11.11.23 19:38

Гайморит: симптомы, начальная стадия

11.11.23 19:16

Можно ли есть сырой корень сельдерея?

11.11.23 18:22

Тигрюля пострадала из-за ракетного удара по Киеву

11.11.23 18:16

Китай скупает золото: готовится к войне или обвалу валют

11.11.23 10:30

Чабер: приправа, которую очень ценят кулинары

11.11.23 10:13

Самые эффективные мочегонные травы: список

11.11.23 10:05

Черный тмин: польза для человеческого организма

11.11.23 18:16

Китай скупает золото: готовится к войне или обвалу валют

10.11.23 16:16

Зеленский одобрил новые сроки военного положения

10.11.23 15:27

Украина получит еще один комплекс ПВО Patriot

10.11.23 13:53

Война в Украине закончится очень внезапно, — Ермак

10.11.23 11:18

В Крыму уничтожено два российских десантных катера, — ГУР

10.11.23 10:14

Ночью в Крыму гремели взрывы. Повреждена нефтебаза и казарма, — соцсети

10.11.23 09:47

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 309 520 солдат

09.11.23 15:26

Верховная Рада приняла госбюджет на 2024 год

09.11.23 13:22

Рада уволила Гутцайта с должности министра молодежи и спорта

09.11.23 11:48

Данилов сказал, от чего зависит окончание войны в 2024 году

06.11.23 14:37

Экономика России заплатит более высокую цену за продолжение войны, — британская разведка

07.11.23 16:53

В Украине зафиксирован новый вид COVID с необычным симптомом

06.11.23 16:36

В Минздраве отрицают эпидемию гепатита А

06.11.23 13:38

Гепатит А на Запорожье: Вспышки пока что нет

06.11.23 10:31

В Бразилии нашли тонны марихуаны… среди свиней

06.11.23 09:54

На Землю обрушилась мощнейшая магнитная буря

10.11.23 13:53

Война в Украине закончится очень внезапно, — Ермак

07.11.23 13:39

В Винницкой области ухудшается ситуация с гепатитом А

06.11.23 09:10

Трамп может приехать в Украину – с ним хочет поговорить Зеленский

07.11.23 14:19

Стали известны детали «секретного» документа Еврокомиссии по Украине

Фото и Видео
Ведьмак: Сирены глубин (2024): дата выхода анимационной полнометражки от Netflix
Ведьмак: Сирены глубин (2024): дата выхода анимационной полнометражки от Netflix
Ведьмак: Сирены глубин (2024): дата выхода анимационной полнометражки от Netflix
Ведьмак: Сирены глубин (2024): дата выхода анимационной полнометражки от Netflix
Светящаяся обезьяна, которую создали китайцы, прожила лишь 10 дней
Светящаяся обезьяна, которую создали китайцы, прожила лишь 10 дней
B-21 Raider: в США взлетел новейший стелс - носитель ядерного оружия
B-21 Raider: в США взлетел новейший стелс - носитель ядерного оружия
Джаред Лето: появилось видео, как артист вскарабкался на небоскреб в США
Джаред Лето: появилось видео, как артист вскарабкался на небоскреб в США
В Полтавской области произошло эпичное ДТП: появилось видео с места ЧП
В Полтавской области произошло эпичное ДТП: появилось видео с места ЧП
Под Москвой обрушился мост вместе с автомобилем
Под Москвой обрушился мост вместе с автомобилем
Вампирский вирус обнаружили в США
Вампирский вирус обнаружили в США
В Крыму уничтожено два российских десантных катера, — ГУР
В Крыму уничтожено два российских десантных катера, — ГУР
Головоломка 2 (2024): дата выхода и тизер продолжения суперпопулярного мультфильма Pixar
Головоломка 2 (2024): дата выхода и тизер продолжения суперпопулярного мультфильма Pixar
Найден самый высокий бык в мире
Найден самый высокий бык в мире
fraza.com
Новости блогосферы
19.09.23 20:05

Страшная дилемма мобилизации по-украински
13.08.23 21:11

Украинский малый бизнес уходит в Польшу
11.08.23 18:34

Из Украины массово выезжают парни, которым скоро должно исполниться 18
05.08.23 17:44

Сверхпроводник при комнатной температуре уже реальность?

Опрос

Когда закончится война в Украине?

посмотреть результаты
© 2023 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.