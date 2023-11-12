Жук гитлера, у которого нет глаз, может быть переименован

Главное: Учёные обсуждают переименование жука гитлера. Этот вопрос будут решать в июле 2024 года.

Детали: Учёные хотят переименование жука гитлера. Этот редкий вид жужелиц (Anophthalmus hitleri) обитает в пещерах и у него нет глаз.

Жука гитлера открыли в 1937 году в горах Словении и назвали в честь Адольфа Гитлера.

Исследователь Сандра Кнапп из Музея естественной истории в Лондоне призвала вынести вопрос переименования жука гитлера на Международный ботанический конгресс. Он пройдёт в июле 2024 года в Мадриде.