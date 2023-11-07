В Украине зафиксирован новый вид COVID с необычным симптомом

Главное: В Украине зафиксировали новый подвид коронавируса штамма «Омикрон» — «Арктур». Его обнаружили в Ровенской области.

Детали: На территории Дубенского района Ровенской области зафиксирован новый подвид штамма «Омикрон» — «Арктур». Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.

Отмечается, что этот субвариант COVID-штамма «Омикрон», впервые обнаруженный в январе 2023 года в Индии, характеризуется несколько повышенным уровнем заразности, который в 1,2 раза выше, чем близкий ему штамм «Кракен».

«Арктур» вызывает у пациентов много симптомов, характерных для предыдущих вариантов COVID-19, — высокую температуру, кашель, боль в горле, мышечную слабость. А также добавляет новый симптом — зудящий конъюнктивит (розовый глаз) без гноя, но с ощущением липкости в глазах.

Также председатель ОВА сообщил о летальном случае в результате заболевания коронавирусом в Костопольской общине, который произошел на прошлой неделе.

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