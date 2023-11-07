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Новости > Зеленский решил не лететь сегодня в Израиль

Зеленский решил не лететь сегодня в Израиль

Александр Панько
07.11.23 16:24
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Зеленский решил не лететь сегодня в Израиль

Главное: Зеленский перенес свой визит в Израиль: СМИ узнали причину.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский решил не посещать Израиль сегодня, 7 ноября, как это якобы было запланировано изначально. Об этом сообщает The Times of Israel.

По информации издания, такое решение глава украинского государства принял после того, как журналисты начали писать о его поездке в Израиль «6 или 7 ноября».

Дипломатические источники рассказали журналистам, что приезд Зеленского все же ожидается, но дата пока не определена.

«Если президент Зеленский приедет, он будет встречен с распростертыми объятиями», — приводит издание слова неназванного израильского чиновника.

В тему: Офис президента Украины направил запрос в офис премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху с просьбой дать согласие на официальный визит украинского лидера Владимира Зеленского.

Тэги: Израиль, политика, визит, Владимир Зеленский

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