Венгрия грозится вставлять палки в колеса на пути вступления Украины в ЕС

Главное: Венгрия грозит блокировать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС. Будапешт утверждает, что так называемый «языковой закон» якобы сделал жизнь венгров в Украине «нетерпимой».

Детали: Будапешт будет блокировать начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС, пока не будут выполнены венгерские требования по украинскому закону о языке образования. Об этом заявил политический директор премьер-министра Венгрии Балаш Орбан в интервью нидерландской телерадиокомпании NOS.

«Венгрия всегда была сторонником сближения Украины с Европейским Союзом», — убеждает венгерский чиновник.

Однако более жесткий языковой закон все изменил, уверяет чиновник.

«Мы будем блокировать до тех пор, пока проблема не будет решена», — пригрозил Балаш Орбан.

Такой ответ чиновник дал на вопрос, будет ли Венгрия блокировать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Представитель официального Будапешта утверждает, что «новые законы сделали жизнь венгров в Украине нетерпимой».

Под «новыми законами» следует понимать введенный в Украине закон, который обязывает национальные меньшинства учиться не только на родном языке, но и получать не менее 70 процентов образования на украинском языке.

Венгрия считает, что дети, которые растут в венгероязычных семьях в Украине, «значительно будут отставать по учебе».

«Позиция Венгрии абсолютно четкая: пока существует этот закон, не может быть никаких дискуссий с украинцами об их интеграции в Европейский Союз», — заявил Балаш Орбан.

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