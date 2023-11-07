В Румынию летят истребители F-16 для обучения украинских пилотов

Главное: В Румынии в скором времени откроется Европейский учебный центр для подготовки украинских и румынских пилотов. Нидерланды отправили туда свои истребители F-16.

Детали: Нидерланды отправили пять истребителей F-16 в Румынию, где в скором времени откроется Европейский учебный центр для подготовки украинских и румынских пилотов. Об этом сообщило Минобороны Нидерландов во вторник, 7 ноября.

Указано, что страна выступила с инициативой о создании центра и предоставила для этой цели 12-18 истребителей F-16. При этом самолеты остаются собственностью Нидерландов.

«Вместе с Данией и при поддержке США Нидерланды отвечают за координацию европейских усилий по созданию потенциала F-16 для Украины», — говорится в сообщении.

В свою очередь, американская корпорация Lockheed Martin обеспечит обучение и техническое обслуживание самолета.

Учебный центр в Румынии сначала использует самолет для повышения квалификации наемных инструкторов F-16. Затем происходит обучение пилотов.

«В скором времени состоится торжественное открытие учебного центра», — добавили в Минобороны.

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