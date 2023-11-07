Синоптик предупредила, что уже завтра погода основательно добавит украинцам грусти

Главное: Погода в Украине в среду ухудшится. Пойдут дожди.

Детали: Синоптик Наталья Диденко предупредила, что уже в среду, 8 ноября, в Украине серьезно испортится погода. Эксперт поведала, чего ждать от небесной канцелярии.

Специалист сообщает, что завтра атмосферные фронты принесут в нашу страну дожди, а в Карпатах ожидается мокрый снег. В то же время

По ее словам, будут наблюдаться температурные контрасты, а в ряде областей похолодает.

Сухо при этом будет на юго-востоке страны, в Крыму, а также Запорожской и Донецкой областях.

В то же время, как информируется, на западе, севере и в центре Украины похолодает до плюс 7-12.

В Донецкой и Луганской областях ожидается 12-16 тепла.

В Крыму и Одесской области будут комфортные плюс 20-22.

Что касается Киева, то в украинской столице пройдут дожди. Температура воздуха снизится до плюс 9.

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