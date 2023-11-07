В Винницкой области ухудшается ситуация с гепатитом А

Главное: В Винницкой области растет число больных гепатитом А. Заразились уже 285 человек.

Детали: Ситуация с гепатитом А в Винницкой области ухудшается. Выявлено уже 285 больных.

Впрочем, как отмечает ГУ Винницкий областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава, темпы распространения заразы постепенно замедляются.

Так, за минувшие сутки было зафиксировано два новых случая заболевания.

Уточняется, что лабораторно подтвердили 247 случаев, 46 человек находятся на стационарном лечении, 165 были выписаны, среди них 29 детей.

Сообщается, что загруженность коек, отведенных для больных с вирусным гепатитом А, уменьшилась до 18,4%.

Информируется, что случаи заболевания также зарегистрированы в других территориальных общинах области - в Могилеве-Подольском, Хмельнике, Калиновке, Гайсине и Казатине.

В образовательных учреждениях Винницы обучение продолжается в дистанционном формате.

В тему: В Минздраве отрицают эпидемию гепатита А.